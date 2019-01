Vrouw gewond na botsing met boom op Westerhagelaan in Breda

Waterscha­de door lekkende stortbak in winkel in Breda

5 januari BREDA - De brandweer is zaterdagochtend uitgerukt voor wateroverlast in de Veemarktstraat. Bij teken- en schilderswinkel DEVA stond de vloer onder water. De oorzaak bleek een lekkende stortbak in een bovenwoning.