Vrouw gewond door mishandeling van haar man op openbare weg in Breda, kind in buggy is erbij

Kermis Ulvenhout: een grote trom past best in een botsauto

19:40 ULVENHOUT - Welbeschouwd is nu het beste moment om een kermis in je dorp te organiseren. De scholen net weer begonnen, iedereen terug van vakantie, perfect om de reisverhalen uit te wisselen. Als de nazomer dan ook nog haar uiterste best doet, staat niets een geslaagd evenementje meer in de weg.