Vrouw gewond bij steekpartij in Breda, dader op de vlucht

updateBREDA - In en rond een woning op de kruising van de Merwedestraat en de Rijnstraat in Breda heeft woensdagochtend een steekincident plaatsgevonden. Daarbij is een vrouw gewond geraakt.

In eerste instantie leek de vrouw zwaargewond te zijn geraakt, maar de politie meldt nu dat de verwondingen lijken mee te vallen. De vrouw is gestoken met een mes in en rond een portiek van een woning op de kruising van de Merwedestraat met de Rijnstraat. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Weggevlucht in een gele auto

De dader zou een blanke man zijn met mogelijk tatoeages. Deze man is volgens de politie van het incident weggevlucht in een gele auto. De politie is naar hem op zoek.

Volgens buurtbewoners is de vrouw een Afrikaanse van midden dertig die al meerdere jaren in de buurt woont zonder ooit problemen veroorzaakte te hebben. Ze zou getrouwd zijn met een donkere man en kinderen hebben. Buurtbewoners omschrijven de vrouw als 'heel netjes' en 'aardig'.

Bloed

De schrik zit er flink in in de straat. Een buurtbewoonster die in de straat woont hoorde sirenes en stapte naar buiten. De overbuurvrouw stond met haar handen op haar buik, voorovergebogen en er was bloed te zien. "Ze was nog wel aanspreekbaar, maar ze was zwaargewond."

De buurtbewoonster karakteriseert het slachtoffer als een vrouw van jaar of 35. "Ze zat helemaal onder het bloed."

Volksbuurt

Een andere buurtbewoonster laat haar zoontje wel eens bij het gezin spelen waar de vrouw nu van is getroffen. "Onbegrijpelijk. Ik wil weten of het een bewuste actie was of iemand met een kronkel in z'n kop. Dit is een volksbuurt waar mensen de deuren open laten. Laatst is hier dichtbij nog iemand neergeschoten..."

De technische recherche doet nu onderzoek. Buurtbewoners hebben camera's aan hun huis hangen, de politie is deze aan het bekijken. De blanke dader zou bij niemand van de omstanders bekend zijn. Onbekend is wat de aanleiding tot het incident is. De politie heeft de straat afgezet.

Volledig scherm Het trappenhuis waar het incident zou hebben plaatsgevonden. © Saminna van den Bulk

Volledig scherm Bloed op de deur. © Saminna van den Bulk

Volledig scherm Steekincident Merwedestraat in Breda. © Perry Roovers/Maric Media

Volledig scherm Steekincident Merwedestraat in Breda. © Perry Roovers/Maric Media