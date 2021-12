Vrouw gewond bij ongeluk op grote kruising in Breda

Controle in omgeving Baar­le-Nas­sau: politie neemt 180 kilogram vuurwerk in beslag

BAARLE-NASSAU - Bij een vuurwerkcontrole in Baarle-Nassau en omgeving is vrijdag in totaal 180 kilogram vuurwerk in beslag genomen. De waarde daarvan ligt tussen de 1500 en 2000 euro. Dat meldt de politie.

