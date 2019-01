Vrouw gewond bij botsing tussen twee auto's in Breda

Achttien gewelddo­den in 2018 in Noord-Bra­bant

14:33 ETTEN-LEUR - In de politieregio Zeeland-West-Brabant zijn in 2018 tien mensen slachtoffer geworden van moord of doodslag, tegen zestien in 2017. In de buurregio Oost-Brabant waren het er in 2018 ook tien, wat het totaal in de provincies Noord-Brabant en Zeeland op twintig brengt, waarvan achttien in Brabant. Dat is ruwweg in lijn met het meerjarige gemiddelde.