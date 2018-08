Vrouw gewond aan haar been na ongeluk op snorscooter in Breda

Fruittrans­por­teur Mooy met vestiging in Breda is failliet

11:33 BREDA - Logistiek dienstverlener Mooy Logistics met een vestiging in Breda is door de rechtbank in Den Haag failliet verklaard. De curatoren onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor een doorstart en proberen het bedrijf de komende tijd open te houden. De eerste geïnteresseerde partijen hebben zich inmiddels gemeld.