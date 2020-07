Vrouw ernstig gewond na val op pin van paspop in centrum Breda

Als je bedrijf in één klap stilvalt: 'Klanten konden de rekeningen niet meer betalen, en ik dan?’

14:24 RAAMSDONKSVEER - Duizenden ondernemers in deze regio kregen samen enkele honderden miljoenen euro’s coronasteun. Hoog in de lijst met aanvragers staat Raamsdonksveer. Hoe belangrijk is deze hulp, en is het voldoende? ‘90 procent van mijn omzet viel weg’.