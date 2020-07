Vrouw ernstig gewond bij val op pin van paspop: ‘Personeel heeft slapeloze nachten gehad’

BREDA - De vrouw die zaterdagmiddag een pin van een paspop in haar been kreeg, maakt het naar omstandigheden goed. Ze raakte ernstig gewond en moest naar het ziekenhuis, maar zou geen blijvend letsel hebben overgehouden aan de val. Dat meldt de filiaalmanager van Snipes in de Ginnekenstraat, de schoenenwinkel waar het ongeval plaatsvond.

Filiaalmanager Edwin Lima was zelf niet in zijn winkel aanwezig toen de vrouw viel, maar heeft van het aanwezige personeel en de politie gehoord wat er is gebeurd. ,,Ze wilde ruimte maken voor een andere klant”, legt hij uit. ,,Deze mevrouw is een voorbeeld voor de anderhalve meter samenleving waar we momenteel mee te maken hebben.”

Pin van dertig centimeter

Op het moment dat de vrouw een stap naar achteren deed, struikelde ze. ,,Ze kwam daarbij met haar volle gewicht op een zogenaamde voetplaat terecht. Dat is een plaat met een pin van een centimeter of dertig waar onze paspoppen op steunen. Die pin is in haar been terechtgekomen", vertelt Lima.

De plaat met de pin lag volgens hem los in de winkel, omdat zijn collega's bezig waren met omkleden van de paspop. Het was zaterdagmiddag regenachtig en niet druk in de winkel, aldus Lima.

Slapeloze nachten

Zijn mensen die zaterdagmiddag in de winkel aan het werk waren, zijn volgens hem enorm geschrokken van het voorval. ,,Er zijn mensen uit het team die er slapeloze nachten van hebben gehad. Zij maken het natuurlijk ook niet elke dag mee dat er iemand gewond raakt in de winkel. Gelukkig.”

Lima geeft aan zelf nog geen contact te hebben gehad met het slachtoffer. ,,Voor zover ik weet, is mevrouw in orde. Ze is weer thuis, heb ik begrepen. We hebben haar gegevens en gaan kijken wat we voor haar kunnen doen.”

De naam van het slachtoffer is bekend bij de redactie. Zij wilde niet reageren op dit verhaal.

Volledig scherm Vrouw ernstig gewond na val in Breda. © Perry Roovers - MaRicMedia