Vrouw deed aangifte van verkrachting tegen ex-vriend en militair: ‘Ze wilde mij uit mijn uniform krijgen’

amateurvoetbal Gehoopt op meer, maar trots overheerst bij Baronie: ‘Groot compliment voor iedereen’

In een aantrekkelijke wedstrijd pakte Baronie een punt tegen TOGB. Beide ploegen gingen vol voor een overwinning, kwamen tot genoeg kansen, maar bleven steken op 1-1. Het was een punt waar Baronie, gezien de benauwde positie waar het in verkeerd, trots op mag zijn. Toch speelt in het achterhoofd mee dat hier misschien wel meer in had gezeten.