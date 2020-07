Vrouw aangereden na net te zijn genezen van kanker, Bredanaar krijgt taakstraf

BREDA - Een 33-jarige Bredanaar heeft vrijdag van de rechtbank in Breda een taakstraf van 180 uur gekregen, omdat hij in z’n haast een oude vrouw op de fiets aanreed op de Heerbaan in Breda.

Volgens de rechtbank is het ongeluk op 22 maart vorig jaar zijn schuld. Hij wilde nog snel even om een vrachtwagen heen rijden, die dwars over de weg stond geparkeerd. Dat deed de trucker alleen om een oude vrouw vrij baan te geven. Maar op het moment dat de vrouw van achter de vrachtwagen vandaan kwam, knalde de bestuurder met 55 of 60 kilometer per uur tegen haar aan.

Het ongeluk had zware gevolgen voor de vrouw, die net een jaar ervoor de laatste behandeling had gekregen in een jarenlange strijd tegen kanker. Ze was genezen.

‘Plots was daar dat busje’

,,Een zwarte periode lag achter me en ik had weer volop zin in de toekomst. Maar plots was daar dat busje. Nu heb ik weer heel veel beperkingen. Ik kan niet meer lopen zonder rollator. Fietsen kan ook niet meer. Ik ben een bang mens geworden en slik kalmeringsmiddelen.’'

De straf is conform de eis van de officier van justitie. Alleen legde de rechtbank een voorwaardelijk rijverbod op van anderhalf jaar in plaats van een jaar onvoorwaardelijk.