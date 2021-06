Vrouw (65) enkele dagen na mishandeling in Breda overleden

Update Vrouw (65) zwaarge­wond aangetrof­fen in woning Breda, partner verdacht van poging doodslag

14 juni BREDA - In een appartement aan de Grimmingestraat in de wijk Hoge Vucht in Breda is een 65-jarige vrouw zwaargewond aangetroffen. Dat meldt de politie. Die kwam rond 23.30 uur in de nacht van zondag op maandag ter plaatse na melding van een ‘heftig conflict’.