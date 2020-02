Vrouw (47) uit Breda opgepakt na illegaal collecteren

Bredase schommel­tie­ners vandaag voor de rechter vanwege drie boetes van 57 euro

10:23 BREDA - De kantonrechter in Breda buigt zich vandaag, donderdag 13 februari, over de zaak rond de drie tieners die in juni 2018 beboet zijn omdat ze schommelden op een plek waar dat op dat tijdstip niet mag.