Vrouw (45) aangehouden voor bedreiging met mes op feestje in Breda

Wereldwin­kel in Breda bestaat 40 jaar: van geitenwol­len­sok­ken naar cadeaus

9 oktober BREDA - De Wereldwinkel in Breda bestaat 40 jaar. In het begin was het vooral een links activistisch bolwerk met verkoop van fairtrade koffie en rietsuiker. Nu is het een uitnodigende cadeauwinkel met duurzame artikelen. ,,Alles in ons assortiment heeft een bijzonder verhaal.’’