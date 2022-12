Vrouw (40) opgepakt voor beroving met mes in Breda

Na twee jaar mag Sumo Oriental eindelijk weer alcohol schenken: rechter stelt gemeente Breda in het ongelijk

BREDA - Voor het eerst in twee jaar konden de gasten van het Bredase restaurant Sumo Oriental afgelopen vrijdag weer een biertje of wijntje drinken bij het eten. Die dag had de rechtbank immers besloten dat de zaak per direct weer over een drankvergunning beschikt.

29 november