Vrouw (36) roept dat ze ‘besmet is met corona' en bespuugt agent in Breda

De vrouw werd woensdagmiddag rond 15.00 uur voor haar huis aangehouden, het is niet bekend waarvoor. Op het moment dat de agenten de vrouw wilden boeien, riep ze allerlei verwensingen. Niet veel later bespuugde ze de agenten en riep ze dat ze besmet was met het coronavirus.

De vrouw ging liggen en verzette zich ook in de politiewagen. Daar heeft ze een agent fysiek mishandeld. Het is niet bekend of de agent gewond is geraakt. Ze is meegenomen naar het politiebureau en zit momenteel vast in een cel.