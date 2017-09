Vrouw (36) bijt letterlijk en figuurlijk van zich af na aanranding in Mastbos Breda

Hartje Breda Rammelbakken Reis is vooral een feest van saamhorigheid

23 september BREDA - ,,Ja, het is wat groter geworden dan we verwachtten”, grijnst Rogier van Wijngaarden van Rammelbakken Reis ‘17. Het hele parkeerterrein van Backer en Rueb is gevuld met aftandse rammelbakken. Het ene voertuig verdient het predicaat ‘barrel’ nog meer dan de ander. Zojuist zijn de 90 wagens teruggekomen van hun Europese roadtrip.