Vrouw (29) slachtoffer van brutale straatroof in Zundert

Vader me­de-eigenaar Puijfelik opgepakt voor cokesmok­kel

10:21 OOSTERHOUT - In het onderzoek naar de smokkel van 55 kilo cocaïne via papierverwerker Puijfelik Recycling in Oosterhout heeft de politie een vijfde verdachte aangehouden. Het gaat volgens het Openbaar Ministerie om een 57-jarige inwoner van Breda die bij het familiebedrijf werkzaam is.