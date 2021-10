Vroege sluitingstijd horeca zorgt voor drukte en onbegrip: ‘Heb polsbandje, maar ben niet getest’

Hoewel de nacht in Breda nog moet aanvangen is de stapavond alweer bijna voorbij. Een beeld dat mooi wordt geïllustreerd door een jongeman die stomdronken naast de loempiakraam ligt bij de Hoge Brug. Binnen in het kot maakt loempiaboer Tam Doan zich op voor een stormloop. “Sinds de vroegere sluitingstijd is het een stuk drukker, normaal verspreiden klanten zich meer over de avond.”