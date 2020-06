Vrijwilligers Breda niet meer aan ‘tafel’ bij verdeling van subsidie

Het belang van de duizenden vrijwilligers en het verenigingsleven staat volgens wethouder Miriam Haagh (PvdA) buiten kijf. Maar de conclusie is, zo werd vorige week duidelijk in een raadsdebat, dat voor deze ‘onmisbare’ organisaties een apart instrument moet komen als het gaat om het verlenen van subsidies.

Korte lijnen hulpvraag

De gemeente lanceerde in 2016 de thematafels met als doel instellingen te laten samenwerken via korte lijnen om zo de hulpvraag goed te laten landen en geld te besparen. Landelijk was er belangstelling voor het zelfstandig laten verdelen van de subsidies. Maar gaandeweg ontstond er ruis omdat de kleintjes leken te bezwijken onder de groten.

Tafel Opvoeding

Zo stapten vrijwilligers van de scouting, die meermaals naar het stadhuis trokken uit protest, uiteindelijk naar de rechter toen de tafel Opvoeding, waar zes miljoen euro om ging, geen geld toekende. De scouting zou onvoldoende doen aan preventie en voor kwetsbaren.

De rechter kwam tot de uitspraak dat de besluitvorming aan de tafels niet zorgvuldig verloopt. De gemeente besloot daarop, zomer vorig jaar, een commissie in het leven te roepen om te evalueren.

Eerlijk proces

De conclusie is dat er het nodige moet veranderen, er komt bijvoorbeeld ook een onafhankelijke voorzitter per tafel, iemand van buiten die een eerlijk proces niet in de weg staat.

Belangrijke ingreep is vooral ook dat de gemeente voor een groot deel het heft weer in handen neemt: de gemeente gaat voortaan weer over het wat (het geld) en de tafel over het hoe. Haagh vindt niettemin dat het systeem nog steeds ‘staat als een huis’. ,,De gemeenteraad heeft zijn rol gepakt. We zijn gaan experimenteren, we behouden wat goed is.”

Behoeftepeiling