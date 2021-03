Vrijwilligers blijven ook in coronatijd broodnodig

BREDA - Door corona is het vrijwilligerswerk drastisch veranderd. Bij een sportvereniging in de kantine staan, schoolkinderen naar uitjes rijden? Het zit er allemaal niet in. Toch betekent dat niet dat er geen vrijwilligers nodig zijn.

,,Mensen mogen niet bij elkaar komen, kunnen hun activiteiten niet organiseren of het moet op een andere manier. Dat wil niet zeggen dat er niks gebeurt”, zegt Renée Sterk van Mooiwerk, partner van Breda Actief. Vorige week hield de organisatie de jaarlijkse Vrijwilligersweek, waarbij vooral aandacht was voor het inspireren van potentiële vrijwilligers.

Door corona is de opzet van de Vrijwilligersweek compleet anders. Normaal is er een groot opgezette vrijwilligersmarkt in de Teruggave, waar organisaties en potentiële vrijwilligers kunnen kijken of ze matchen. Niet te doen, door de maatregelen, dus digitaal was nu het toverwoord.

Klassenmoeder Als klassenmoeder op basisschool Laurentius ontzorgt Jasmijn Brandt de leerkrachten van groep 6. ,,Ik ben zelf ook leerkracht, dus ik weet hoeveel dat betekent. Mensen zijn geneigd het belang te onderschatten. Ik doe het sinds dit schooljaar, maar eerder was ik ook al een keer klassenmoeder. Door corona is de inzet wel minder, zijn we meer bezig om de leerkracht in het zonnetje te zetten of een hart onder de riem te steken." ,,Normaal zijn er veel meer activiteiten waarvoor je je inzet. Een uitje naar de kinderboerderij of de pompoenboer is heel educatief, maar de kinderen moeten er wel heen worden gebracht. En ouders lijken het steeds drukker te krijgen, dus groeit je rol als klassenouder. De glimlach, de glunder op de koppies van de kinderen, dat is waar je het voor doet. Later, als volwassene, herinner je je niet de taal- of rekenles, maar wel de leuke uitjes met de klas.’’

Ondanks die beperking spreekt Sterk van een succes: ,,Onze site werd door ruim 2.100 mensen bezocht, van wie er 1.800 ons nog niet kenden. 1.665 mensen bezochten onze pagina met vacatures. En 25 mensen reageerden direct op een vrijwilligersklus via de website, 39 mensen maakten een account bij ons aan. Nog eens dertig Bredanaars deden online een test, waarna ze persoonlijk advies krijgen over passend vrijwilligerswerk.”

Stil in de stad

Of er wel voldoende werk is voor de vrijwilligers die zich aanmelden? ,,Velen proberen toch op andere creatieve manieren verder te gaan. Logischerwijs zijn mensen op dit moment minder op zoek naar vrijwilligerswerk, omdat er nu gewoonweg minder kan. Maar dat betekent niet dat je het niet op de kaart kunt zetten. Juist nu kunnen we laten zien wat er te doen is, maar ook dat vrijwilligerswerk bijvoorbeeld gedaan kan worden vanuit huis, of dichtbij huis. Juist doordat er minder activiteiten zijn en het stiller is in de stad, is het zichtbaar maken van vrijwilligerswerk nóg belangrijker geworden.”

Wat Mooiwerk dan precies doet? ,,Onze aandacht gaat in deze tijd vooral uit naar adviseren van bijvoorbeeld hoe een bestuur vrijwilligers betrokken kan houden, het meezoeken naar coronaproof-ruimtes, maar ook om hen op weg te helpen in waar ze meer informatie kunnen krijgen over de maatregelen. We zien duidelijk dat vrijwilligers en organisaties graag blijven investeren in zichzelf en de ontwikkeling van organisatie, door het volgen van cursussen en workshops."

,,Mooiwerk faciliteert dit, in samenwerking met vrijwilligers, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Zo organiseren we bijvoorbeeld de meerdaagse programma’s die organisaties helpen om vrijwilligers te vinden en te binden aan je organisatie, voor als er straks weer meer kan.’’

Sociaal werk Studente Sanne Biolik doet sinds begin dit jaar vrijwilligerswerk bij De Herberg, de stichting die zich inzet voor dak- en thuislozen. ,,Ik ben daar één keer in de week inloopmedewerker’’, zegt de 20-jarige Bredase.



Haar inzet bij De Herberg sluit goed aan bij haar opleiding Sociaal Werk aan Avans. ,,Ik deel soep en brood uit, zorg voor kopjes koffie en thee. Maar meer nog ben ik daar een luisterend oor. Je biedt de mensen de gelegenheid hun verhaal te doen, of zomaar wat te kletsen. Daardoor praten ze ook onderling wat makkelijker. Per keer ben ik er drie tot zes uur mee bezig, dat wisselt. Wat het mij brengt? Heel veel voldoening. Je helpt mensen met kleine dingen, die voor hen groot blijken. Een simpel ‘hoe gaat het’ brengt al een hoop teweeg.