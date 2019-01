Vrijwilliger van het jaar Ulvenhout: Platte Buis Ulvenhout voor echtpaar Van Rijen

Onder het motto 'samen dorp zijn' waren afgelopen jaar diverse werkgroepen al succesvol, onder meer voor de verkeersveiligheid en het Pekhoeve-terrein. 'Moeizamer' bleken bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom de A58 of de voormalige brandweerloods. 'Maar met minder vergaderen en meer doen wens ik de werkgroepen in samenwerking met gemeente Breda veel lef en liefde'.

Ook Piet Nuijten, alias Peer van 't Gatbroek, stond in zijn zowel serieuze als humoristische praatje stil bij de vele vrijwilligers. ''We mogen ook trots zijn op ons dorp met initiatieven als Ulvenhout Leeft!. Nieuwkomers roep ik op om zich hier meteen aan te sluiten bij een vereniging.'' Waarna Nuijten als reactie op het ongewisse voortbestaan van de troetel-eik aan voorzitter Vester een mini eikenplantje overhandigde 'voor plaatsing op het Pekhoeve-terrein'. De jaarlijks uit te reiken 'Platte Buis' voor bijzondere verdiensten ging gistermiddag naar Ad en Marian van Rijen. Of het nu gaat om het jeugdkamp van UVV, de Oranjevereniging, de vlooienmarkt of de kinderoptocht: bij vrijwel alle activiteiten in het dorp is het echtpaar steeds belangeloos aanwezig om te helpen.