Vrijwillige verkeerscontrole in Breda levert vijftien overtredingen op, maar nul bekeuringen

video Nieuw ziekenhuis: Amphia laat niets aan toeval over

26 oktober BREDA - Je kan maar op zeker gaan. Dat geldt zeker voor het Amphia en het nieuwe, in aanbouw zijnde ziekenhuis. Dat is volgend jaar zomer klaar. Maar pas een half jaar later wordt de eerste patiënt er binnengereden. ‘Eerst gaan we uitgebreid oefenen en de apparatuur testen.‘’