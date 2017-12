Vrijwillige brandweer Zundert niet blij met nieuwe kazerne

ZUNDERT - De vrijwillige brandweer kon zich dinsdagavond op de publieke tribune in de raadzaal van de gemeente Zundert niet inhouden. ,,Potverdomme", klonk het zacht toen met een tik van de voorzittershamer het voorstel werd aangenomen om in Zundert een nieuwe brandweerkazerne met ambulancepost te bouwen.

Het was een moeilijke keuze waarvoor de raad dinsdagavond stond. Voor een relatief gunstig bedrag kan de gemeente in het voormalige politiebureau aan de Hofdreef een nieuwe brandweerpost bouwen die onmiddellijk ook plaats biedt aan een ambulance.

Ambulance

Wat betreft die komst van die ambulance is er geen vuiltje aan de lucht. Die ziekenauto staat nu in Rijsbergen, waardoor hij bij calamiteiten vaak veel te laat in Wernhout en Achtmaal arriveert. Met een verhuizing naar Zundert is dat probleem voor een groot deel op te lossen.

Maar het gaat om een 'package-deal', zoals de oppositie-partijen fractie Van de Sande, Onafhankelijk Partij Zundert en Ondernemend Platteland benadrukten. Voor die ambulance is een plek ingeruimd bij een nieuw te bouwen brandweerpost. Die verhuist dan van de Wernhoutseweg naar de Hofdreef. Met als gevolg dat de brandweer er, in tegenstelling tot de ambulance, juist weer langer over gaat doen om naar Wernhout en Achtmaal te rijden.

Loskoppelen

,,Koppel die twee zaken los", wilde de oppositie. ,,Zoek een alternatieve locatie voor de ambulance en knap de huidige brandweerkazerne op." Maar dat kost weer tijd, zei bijvoorbeeld Dorpsbelangen. ,,En we willen niet langer wachten op een ambulancepost. Dat kan levens kosten." Bovendien: ,,De ambulance rukt vrijwel dagelijks uit. De uitrukken van de brandweer naar Wernhout en Achtmaal zijn op één hand te tellen."

Maar dat klopt niet, mompelden de vrijwillge brandweermannen op de tribune. ,,Dan heb je het alleen over prio 1-meldingen." De grote branden. ,,Niet over ongevallen en zo. Als je die meetelt, rukken we zo'n 120 keer per jaar uit naar Wernhout en Achtmaal."

En dat niet alleen: ,,De nieuwe kazerne is kleiner, ontbeert een trainingslocatie buiten en het is voor de 21 vrijwilligers, die nu veelal vlak bij de huidige kazerne wonen, verder rijden. Zij zijn er bij een melding minder snel. Helemaal, omdat er plannen zijn om bijvoorbeeld in de Molenstraat eenrichtingsverkeer in te voeren."

Optimistisch

Dus: ,,Wat de burgemeester zegt, namelijk dat het slechts zes tot acht minuten langer duurt voor we vanuit de nieuwe kazerne in Wernhout en Achtmaal zijn, klopt volgens ons niet. Het is te optimistisch."