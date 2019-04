Vrijspraak voor vermeende afpersing van Dordtse makelaar: ‘Niet open en betrouwbaar’

Avans Hogeschool in Breda ontruimd na chemische reactie in lokaal

16:10 BREDA - De brandweer is dinsdagmiddag rond 15.30 uur uitgerukt naar de Avans Hogeschool aan de Lovensdijkstraat in Breda nadat daar een ongeval met gevaarlijke stoffen plaatsvond. Omstreeks 16.00 uur was de brandweer de situatie meester. Dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.