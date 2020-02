Vrijspraak voor Steenbergse zorgmedewerkster die zou hebben verraden waar geld van cliënt lag

Pand in de Cathari­nastraat is ‘rotte kies in de stad’

15:00 BREDA - De politie en de gemeente proberen er alles aan te doen om de overlast te stoppen die veroorzaakt wordt door krakers van een pand in de Catharinastraat in Breda. Dat zei burgemeester Paul Depla donderdagavond in een vergadering van de gemeenteraad. Depla noemt het pand ‘een rotte kies in de stad’.