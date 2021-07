Vrijspraak in zaak neergestoken Oudenbosschenaar die werd aangetroffen onder viaduct bij A16 in Breda

Streep door Parkies 2021: ‘Dit komt voor ons totaal onverwacht’

8 juli De concertreeks zou aankomende maandag in Dordrecht van start gaan maar nu, net voor aanvang, hoort de organisatie van Parkies dat de gemeente Breda geen vergunning geeft. Daardoor gaat het feestje ook in Dordrecht en Roosendaal niet door. ,,Nu opeens een derde van de reeks wegvalt, moeten we alles omgooien.’’