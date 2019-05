Vrije schoolkeuze in Breda ter discussie; tegen ‘witte vlucht’

Upside Down, een roze gevaarte in een blauwe vitrine in de stations­hal in Breda

9 mei BREDA - Als dit fonkelnieuwe kunstwerk in de slaapstand staat, lijken het wel uiers van koeien. Eenmaal wakker lijkt het meer op een luchtkussen. Sinds donderdagmiddag hangt het kunstwerk Upside Down van Onno Poiesz en Wouter van Foose in de felblauwe vitrines, achterin de stationshal van Breda. In opdracht van Stichting KOP, gefinancierd door de gemeente.