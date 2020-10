Vriendinnen herdenken overleden Corine (37) door 24 uur te rennen voor Paulien van Deutekom Foundation

,,Ze zei altijd tegen ons: 'ga door met lopen’’, zegt Nicol van Nordennen over haar vriendin Corine. En dat doen ze nu, de twaalf overige vriendinnen van Loopvereniging De Roze Wolk, afkomstig uit Nieuwendijk en Terheijden. Afgewisseld in drie teams rennen ze tijdens de ‘Wolk on 4 Corine’ 24 uur lang over de Kleine Schans. Oók door de stromende regen. “Opgeven is geen optie”, zegt Inge van Oosterhout. “Ook al worden we zeiknat. Dat is niks vergeleken met wat Corine heeft moeten afleggen.”