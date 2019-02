Vriendin redt veelpleger uit Breda van lange opname in kliniek

Graaf Engelbert­laan in Breda in top 10 populair­ste flitsplek­ken in Nederland

6:21 Flitsmeister heeft een top 10 gepubliceerd met daarin de wegen en plekken waar in 2018 het vaakst mobiele flitsers voor snelheidscontroles stonden. De Graaf Engelbertlaan in Breda is op de achtste plaats geïndigd. Het is de enige Brabantse plaats die de top 10 haalt. De regio Rotterdam en de Flevopolder blijken ware hotspots.