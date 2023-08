Vrienden vereeuwigen overleden fotograaf Mark Rietveld in boek: ‘We kruipen in zijn hart’

ANTWERPEN/BREDA - Een jaar geleden stapte de uit Bergen op Zoom afkomstige fotograaf Mark Rietveld (52) uit het leven. Zijn Belgische vrienden laten zijn werk vereeuwigen in een fotoboek. ,,Hoe Mark onzichtbaar kon zijn in de menigte om zijn werk te doen, observeren, luisteren... Het is iets waar veel fotografen vandaag iets van kunnen leren.”

Fotograaf Mark Rietveld overleed vorige zomer op 52-jarige leeftijd in zijn woonplaats Antwerpen. Hij kwam oorspronkelijk uit Bergen op Zoom, studeerde aan de kunstacademie St. Joost in zijn nieuwe woonplaats Breda en vertrok in de tweede helft van de jaren negentig naar Antwerpen.

Rietveld stond vooral bekend als fotograaf van het Antwerpse cultuur- en nachtleven. Voor die tijd zette hij als student van St. Joost een stempel op de gloriejaren van de roemruchte Bredase kroeg Zanetti (1985-2001) door veel bezoekers en medewerkers in stemmig zwart-wit op de gevoelige plaat te zetten. Maar eigenlijk had hij simpelweg altijd een camera op zak, en dus was heel het leven zijn belangrijkste onderwerp. Zijn werk werd onder andere gepubliceerd in De Morgen, Knack, De Standaard, Gazet van Antwerpen en cultuur- en muziekmagazine Gonzo (circus).

Herdenkingsfeest in Antwerpen

Een maand na zijn overlijden werd een herdenkingsfeest bij culturele vrijhaven Stormkop in Antwerpen gehouden, georganiseerd door een collectief van mensen die hem gekend hebben. In een aparte ruimte werd een selectie van duizenden foto’s van Rietveld getoond, terwijl bezoekers een plaatje konden draaien, want Rietveld maakte ook foto’s voor platenhoezen.

In de grote hal van Stormkop traden maar liefst veertig artiesten op. ,,Het enige criterium was dat Mark ze graag zag, en dat de artiesten Mark ook graag zagen”, vertellen Marks vriendin Janneke Hertoghs en vrienden Stijn Buyst en Benny ‘Bang’ Boogers. Heel het evenement werd in slechts enkele weken tijd - en volledig belangeloos - opgezet met tientallen organisaties.

Mark was jarenlang onze huisfoto­graaf. Dankzij hem heb ik zoveel foto’s uit die tijd. Hij was een hele lieve, ingetogen jongen Giny Canjels, Voormalig exploitante van de Zanetti

In Breda was de laatste tijd, tijdens de Zanetti Revival in de Stadsgalerij, een selectie van het werk te zien dat Rietveld destijds in deze kroeg maakte. Voormalig exploitante Giny Canjels van de Zanetti: ,,Mark was jarenlang onze huisfotograaf. Dankzij hem heb ik zoveel foto’s uit die tijd. Hij was een hele lieve, ingetogen jongen.”

Lees verder onder de foto: idee om een fotoboek te maken

Volledig scherm Sfeerbeeld van de Zanetti in de glorietijd zo rond 1990. © Mark Rietveld

In België ontstond bij een groep vrienden van Rietveld het idee om een fotoboek te maken. Stijn Buyst: ,,Ik had al eerder samengewerkt met kunstenaar Nico Dockx voor het boek van de legendarische concertzaal Het Lintfabriek in Kontich, dus we hoefden niet lang te zoeken naar iemand die in de archieven van Mark wilde duiken, iemand die zijn werk zou kunnen begrijpen.”

Vanuit de massa

Dockx ging de uitdaging aan om de tienduizenden beelden uit te spitten. ,,Ik kende Mark enkel van zien”, vertelt hij. ,,Ik kende hem als de man aan de kant van een evenement, observerend, vrij onzichtbaar opererend vanuit de massa. Een manier van werken die ik zelf ook goed ken. Toen ik gevraagd werd om het fotoboek samen te stellen, voelde ik me op die manier toch verbonden met Mark, ook al had ik hem nog nooit gesproken. Die techniek van observeren, luisteren, de tijd nemen... Het is iets waar veel fotografen vandaag iets van kunnen leren. Maar ook andere kunstenaars. Of misschien journalisten?”

Alledaagse leven

Rietveld is vooral bekend van zijn concertfotografie, maar hij maakte ook reisreportages, portretten en foto’s van het alledaagse leven. ,,Al die aspecten komen aan bod in het boek”, legt Benny Boogers uit. ,,Het knappe aan Mark is dat hij beter dan wie ook de details van bijvoorbeeld een reis of een concert kon vastleggen. Zelfs als je niet op een evenement was geweest, maar als je de reportage van Mark achteraf zag, had je het gevoel dat je er zelf bij was.”

Stijn Buyst: ,,Bij beelden van heel lang geleden, kan ik het me soms zelfs niet meer herinneren. Was ik daar nu bij, of denk ik dat alleen maar omdat ik Mark zijn foto’s zag?”

Zelfs als je niet op een evenement was geweest, maar je de reportage van Mark achteraf zag, had je het gevoel dat je er zelf bij was Benny Boogers, Vriend van Mark Rietveld

Ondanks alle lof twijfelde Mark Rietveld volgens Janneke Hertoghs erg aan zichzelf. ,,Zo wilde hij zelf graag dat er een boek met zijn werk zou worden uitgebracht, maar hij wist niet of zijn foto’s interessant of kwalitatief goed genoeg waren voor een publiek. Daarom maakte hij boeken voor zichzelf, maar weinigen hebben die ooit gezien. Hij ging heel associatief te werk in zijn selectie. Van een portret naar een detail op reis, naar de sfeer van een concert tot een foto van onze kat. Die combinatie van uiteenlopende onderwerpen naast elkaar, vertelt dan weer een nieuw verhaal.”

Lees verder onder de foto: ‘We maken een boek vóór Mark, niet ván Mark’

Volledig scherm Belgische vrienden maken een boek met werk van de vorig jaar overleden fotograaf Mark Rietveld (52). © Mark Rietveld

Ook Nico Dockx heeft enkele van die boeken mogen bekijken. ,,Ik probeer in de huid, het hoofd en het hart van Mark te kruipen, en daarmee ook eenzaamheid, melancholie en tristesse aan te voelen. Ik probeer dus erg dichtbij te komen, maar tegelijkertijd wil ik mijn selectie niet laten sturen door wat Mark zelf koos. Ik probeer wel zijn voorliefde voor vrije associaties tussen beelden verder uit te diepen en te verscherpen. Maar we maken een boek vóór Mark, niet ván Mark.”

Het fotoboek ‘Mark Rietveld’ wordt uitgebracht in november, maar wie het nu al bestelt via boek.markrietveld.be, krijgt een extra fotografische verrassing. Op 18 augustus - Rietvelds verjaardag - is er opnieuw een herdenkingsevenement waarbij iedereen welkom is bij Stormkop in Antwerpen. Op het programma staan onder meer Ignatz, Saar Van de Leest en Rose Van de Leest, Wim De Beuckelaer, Eric Thielemans en Hannes D’Hoine, Bokrijk met Bart Sloow, Joris De Rycke, Djuna Keen, Ignace en Gerard Herman, Rufus Mich en Hantrax. Meer info kan je hier vinden. Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Volledig scherm Zelfportret van Mark Rietveld uit zijn Bredase periode. © Mark Rietveld