Vrienden van de doodgestoken Megan (15) kunnen voortaan samenkomen op een bankje, geschonken door de buurt

Amphia zet met hypermo­dern behandel­cen­trum in op ‘snelle’ zorg

6 april Naast de nieuwbouw oogt het oude Amphia-ziekenhuis aan de Molengracht in Breda een tikkeltje gedateerd. Maar schijn bedriegt. Want de voormalige afdelingen in dat oude ziekenhuis zijn omgetoverd in een hypermodern behandelcentrum.