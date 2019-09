Vreemdelingenpolitie krijgt het steeds drukker op station Breda

videoBREDA - De rechtstreekse treinverbinding die Breda sinds anderhalf jaar met Antwerpen en Brussel heeft, levert de politie aanzienlijk meer werk op. De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) is meerdere keren per week aanwezig op het station vanwege vreemdelingen die op het station arriveren.

Dat zei politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk maandag bij de opening van een pop-up-politiebureau op het Bredase station. “Het gaat om vreemdelingen die hier aankomen en asiel aanvragen in Nederland, maar ook om mensen die zich niet kunnen legitimeren of om mensen van wie de asielaanvraag is afgewezen en toch weer naar Nederland komen. In alle gevallen moet de AVIM er bij worden gehaald".

Winkeldiefstal

Sinds het nieuwe station in 2016 werd geopend is het sowieso drukker geworden. Volgens de NS maken dagelijks zo’n 36.000 reizigers gebruik van het station. Dat merkt ook wijkagent Wilco Smith: “Vroeger was het station een postzegel. Als je ziet hoeveel mensen er nu komen, is het logisch dat het ook voor ons drukker is geworden. Dat kan gaan van mensen zonder kaartje die zich niet kunnen identificeren tot winkeldiefstal.”

Smith is een van de initiatiefnemers voor het pop-up bureau dat deze week van maandag tot en met zaterdag elke dag van 14.00 tot 22.00 uur geopend is. Mensen kunnen er terecht voor vragen of tips. Vanuit het bureau kunnen ook direct zaken worden aangepakt, mocht zich iets voordoen op het station.

Permanente politiepost

Op het bureau werkt het politieteam Markdal samen met de AVIM, de wijk-boa van de gemeente en de afdeling Veiligheid & Service van NS. “Wij zijn hier al 24 uur per dag aanwezig”, zegt Lars Windsma van de NS. “Maar in veel gevallen moeten we mensen toch overdragen. Dan is het prettig als de politie dicht in de buurt is. Misschien is dit bureau wel een stap in de richting van permanente politieaanwezigheid.”

Dat laatste zou ook wijkagent Smith graag zien. “Aanvankelijk was er een politiepost ingetekend in het ontwerp van het station, maar door het opheffen van de spoorwegpolitie (in 2013 PV) is daar een streep door gezet. Wij moeten hier steeds vaker zijn, dus waarom geen definitieve post? Op station Rotterdam is een compleet bureau ingericht en zoveel groter is het daar niet.”

Boeven vangen

Politiewoordvoerder Van Hooijdonk is echter terughoudend. “We doen dit nu zes dagen en dan houdt het weer op. We gaan het zeker evalueren maar het is vooralsnog niet de bedoeling dat er een permanente post komt. We hebben een beperkte capaciteit en het kost wel twee mensen per dag om dit bureau te bezetten. Wij willen ook graag boeven vangen, en dat doe je niet vanaf een bureau.”