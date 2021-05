Vragen rond gekapte eiken in buitengebied Rijsbergen

RIJSBERGEN - Tot voor kort stonden ze nog aan de Pannenhoefsebaan in het buitengebied van Rijsbergen. Een paar beeldbepalende oude en een rijtje nieuwe eiken. Tot de kettingzaag er in ging.

Het is iets dat vragen oproept, zegt Ine Timmers van Dorpsbelangen. Om de klimaatdoelen te behalen zetten heel veel gemeenten, ook Zundert, in op meer groen. Groen dat niet alleen goed is om de opwarming van de aarde in te dammen, maar ook: ,,Een belangrijke bijdrage levert aan de biodiversiteit", aldus Timmers.

Krom

Het is krom, zegt ze: ,,Aan de ene kant zie je dat heel zorgvuldig wordt omgegaan met groen, wordt er goed over nagedacht. En dan toch worden er aan de Pannenhoefsebaan opeens eiken gekapt. Is in februari een kapvergunning verleend voor het weghalen van zes oude eiken. Gezonde bomen, die deels langs een zandpad stonden en in onze ogen landschappelijke en ecologische waarde hadden.”

Eerder, vertelt ze: ,,Verdween langs hetzelfde perceel al een rijtje jonge eiken. Die waren ergens in 2016, 2017 geplant als compensatie voor een hele oude eik die in de buurt was omgekapt.” Jammer, vindt zij. ,,Maar dat hoorde ik ook van bewoners uit de buurt van de Pannenhoefsebaan. Zij vroegen zich af hoe bomen in het buitengebied eigenlijk zijn beschermd.”

Gecompliceerd

Goede vraag, vond Timmers en speelde hem inmiddels door naar het college. Die broedt op dit moment nog op antwoord. Timmers: ,,Het lijkt misschien een eenvoudige vraag, maar is best gecompliceerd.”

Dat heeft onder meer te maken met een overgang van regelgeving. In januari 2022 gaat de omgevingswet in. Die bundelt bij veranderingen in de openbare ruimte de wirwar van wetten en regels die er nu zijn en streeft naar één samenhangende aanpak. Alleen, voor die wet er is, heerst er nog veel onduidelijkheid over wie nou precies waar verantwoordelijk voor is.

Timmers: ,,Dat geldt bijvoorbeeld voor houtopslag in het buitengebied.” Bij wie moet voor kap een vergunning worden aangevraagd? Bij de gemeente? Het Rijk? De provincie? Timmers: ,,Ik hoop dat het college er in slaagt het antwoord te vinden. Want nu lijken die bomen vogelvrij.” En dat is zonde, vindt ze. ,,We moeten zorgvuldig omgaan met groen.”