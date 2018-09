Vragen en gesprekken over aanpak 'rattenriool' Ginneken

BREDA - De gemeente zoekt een 'gezamenlijke oplossing' voor het aanpakken van het riool in het Ginneken. Het stelsel is namelijk aan vervanging toe. Onduidelijk is echter nog of de bewoners akkoord zijn met de voorstellen die nu voor liggen.

In juni werd er een informatieavond gehouden voor inwoners van de Bavelselaan, de Van Brechtstraat, de St. Laurenslaan, de Viandenlaan, het Schoolakkerplein, de Vogelenzanglaan, de Keermanslaan en de Kerkhofweg. Na jarenlang geklaag over rattenoverlast werd het riool onderzocht: het stelsel bleek aan vervanging toe. In 2020 moet het riool vervangen gaan worden.

Voorstel

Het grootste probleem: de buizen lopen door de tuinen van zowel koop- als huurhuizen. Kosten van het aanpakken van het riool bedragen 1,3 miljoen euro. Duidelijk is dat de gemeente driekwart van de kosten draagt: de rest ligt bij woningcorporatie WonenBreburg en particulieren.

Om de tuinen te herstellen na de werkzaamheden werden twee opties aangedragen. Of: de gemeente betaalt voor het verwijderen van de tuin en er wordt een aannemer ingeschakeld om de boel weer in te richten. Dan bedragen de kosten ongeveer 2300 euro per huis. Of: mensen ontvangen 1000 euro en regelen het zelf.

Huis-aan-huis

Om dit te beslechten is er een projectgroep opgericht, laat een woordvoerster van de gemeente weten. Doel: ,,Om huis-aan-huis afspraken te maken over de uitvoering van het project. Op dit moment zijn een aantal vragen gesteld over dit voorstel. Een aantal mensen wil in gesprek”, aldus de zegsvrouw. ,,In algemene zin is er echter nog geen beeld of de inwoners van de straten akkoord zijn met het voorstel.”

Volledig scherm Graphic riool Ginneken, moet op de schop. In slechte staat. Werkzaamheden in ieder geval niet in 2018. © BN DeStem

Bedoeling is wel om de neuzen dezelfde kant op te krijgen: ,,Op dit moment wordt er door de projectgroep gewerkt aan een uitvoeringsplan. Uitgangspunt is dat het voorstel geldt voor alle inwoners.”

Verordening

Ook al liggen de buizen niet onder gemeentelijke grond, tóch draagt de gemeente haar steentje bij. De gemeente had namelijk geen rioolverordening, en was daarom niet gevrijwaard. ,,Er is wel besloten om deze verordening – net als op veel plaatsen in Nederland- voor totaal Breda op te stellen”, laat de woordvoerster weten.

Nu valt die verordening nog wel met terugwerkende kracht vast te stellen, maar de gemeente vindt dat dat 'geen recht doet aan de zoektocht naar een gezamenlijke oplossing'.