Vragen aan president Philips bij zondagsschool Petje af in Breda: 'Hoeveel batterijen maakt Philips?'

Ongeveer eens per maand komt er een inspirerende gastdocent voor de groepen. Dat is de ene keer bijvoorbeeld een actrice, maar de laatste opvallende gast was president Hans de Jong van Philips Nederland. De topman van het elektronicaconcern is sinds een half jaar lid van de Raad van Toezicht van Petje af, dat vestigingen in heel Nederland heeft.

Banden plakken

Naderhand zegt hij: ,,Het was wel even schakelen, kijken wat er nu allemaal leeft bij kinderen van deze leeftijd. Het gaat erom dat je hen betrekt. En hen duidelijk maakt dat er ook voor hen een plaats is. Dat moet de boodschap zijn. Het is belangrijk om ze te stimuleren in wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Ik liep ook pas warm voor techniek toen ik van mijn vader zelf mijn banden moest plakken. Maar ik heb mijn zorgen over de tweedeling in de maatschappij. En ik voel de behoefte om iets terug te geven aan die maatschappij. Dat zie ik overigens bij veel mensen in een vergelijkbare positie. Er is een groeiend besef dat er dingen moeten gebeuren. Deze generatie moeten we nu helpen, anders ben ik bang dat hij straks verloren gaat."