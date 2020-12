Vrachtwagenchauffeur Horst viert tóch kerst met zijn familie: ‘Vanavond zit ik thuis aan tafel’

video Auto belandt in het water na botsing in Breda, één persoon naar ziekenhuis

17:08 BREDA - Bij een botsing in Breda is een auto in het water terechtgekomen. Er waren twee voertuigen bij het ongeluk betrokken. Eén persoon raakte gewond. Deze is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor een controle.