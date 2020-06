Vrachtwagen met brandbare harsoplossing gekanteld op A16, weg tot 20.00 uur nog dicht

Het ongeluk gebeurde rond 8.45 uur. Hoe het kon gebeuren is niet bekend. Bij het ongeluk raakte de middenvangrail ernstig beschadigd en is er dieselolie gelekt.

Rijkswaterstaat verwacht dat de weg tussen knooppunt Princeville en Zonzeel nog de rest van de dag dicht is. Het bergen van de vrachtwagen duurt naar verwachting tot laat in de middag. De harsoplossing moet worden overgeladen in een andere vrachtwagen. Na het bergen is in beide richtingen de linkerrijstrook nog dicht om de vangrail te vervangen en de bodem te saneren. Dit neemt ook enkele uren in beslag.