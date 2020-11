Vrachtwagen geschaard op A16, weg deels dicht van knooppunt Galder naar Breda

Update Halloween­week­end vol illegale party's, ook in Prinsen­beek en Bergen op Zoom: ‘Dertig personen in hutje van vijf bij vijf’

1 november PRINSENBEEK - Het is dit Halloweenweekend flink raak met illegale party’s. Feesten met zo'n dertig bezoekers zijn zaterdagavond en zondagochtend stilgelegd in het buitengebied van Prinsenbeek en bij Bergen op Zoom. De jongeren in Prinsenbeek waren al de hele nacht aan het feesten, vermoedt de politie. ,,Idioten. Ik vind dit compleet gestoord.”