Vrachtwagen brandt volledig uit bij distributiecentrum in Breda

Bijna vijf miljoen euro naar verkeers­vei­lig­heid en bereikbaar­heid regio

6:00 BREDA/OOSTERHOUT - Regiobreed wordt bijna vijf miljoen euro gestoken in de verbetering van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Dat geld gaat onder meer naar een betere doorstroming van het verkeer op de Zuidelijke Rondweg in Breda en verbetering van de verkeersveiligheid op de kruising Weststadweg-Haasdijk (ter hoogte van de carpoolplek bij de A59) in Oosterhout. Dit laatste project is al uitgevoerd.