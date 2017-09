Vrachtwagen botst op auto op A16 tussen Breda en Antwerpen

update/video Jongen zwaargewond bij ongeval op A58 bij Breda; snelweg weer open

16:27 BREDA - Bij een zwaar ongeval op de A58 is maandag aan het einde van de ochtend een jongen zwaargewond geraakt. Hij is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De snelweg was in de richting van Tilburg tot 16.00 uur dicht.