Vraatsporen in het Markdal in Breda-Zuid: ‘Dat moet een bever zijn’

Zijn ouderlijk staat in het Ginneken, het Markdal was altijd zijn achtertuin. Vroeger was hij er veel te vinden, karpervissen met vrienden, in waadpak. ,,Ik maakte met mijn vader een rondje toen ik de vraatsporen zag, net voor het Vrijlandtbruggetje. Ze trekken de schors eraf, daar zit voeding in. Halen bomen neer, om de jonge twijgen te eten en maken er dammen van. Om de ingang van de beverburcht onder water te zetten, tegen vijanden”, somt de boswachter in spe volleerd op. ,,Ik vind het zeker interessante dieren. De sporen zijn er. Maar ik heb de bever helaas nog niet gespot.” Dat is ook lastig in het diepbruine water: ,,Ze zijn schuw.”