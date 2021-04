Vraag naar specialisten Artificial Intelligence leidt tot nieuwe BUas-opleiding

BUas laat studenten op de campus studeren tijdens lockdown: ‘Maar we vragen niet of ze wel echt eenzaam zijn’

8 april Studenten die het thuis niet meer trekken, zijn sinds vorige maand weer welkom op Breda University of Applied Sciences (BUas). Bepaalde praktijklessen en examens gingen al door, maar ‘kwetsbare’ studenten mogen nu ook één of twee dagen per week naar de campus komen om te studeren of met hun projectgroep af te spreken. En daar wordt gebruik van gemaakt.