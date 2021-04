Vraag naar sociale huurwoningen weer gestegen

interview De instroom van mbo'ers daalt, en dat is raar want: ‘Ze kunnen aan salaris straks vragen wat ze willen’

20 april BREDA/OOSTERHOUT - Ze leiden vakmensen op, van heftruckchauffeur tot zorgmedewerker. Na hun studie ligt het werk voor veel mbo’ers voor het oprapen, want de vraag naar goed opgeleide specialisten is groot. Toch ziet Rob Neutelings, bestuursvoorzitter van Curio, de instroom op zowel het vmbo als het mbo al jaren dalen. ,,Een groeiend probleem waar West-Brabant nu al last van heeft.”