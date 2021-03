Vraag naar kantoren stagneert in Breda

Bedrijven hebben minder kantoorruimte nodig

In Breda is de daling minder scherp. Er is in 2020 4000 vierkante meter minder kantoorruimte verhuurd dan in 2019. Waren er in 2019 nog 16 bedrijven die een nieuwe kantoorruimte huurden, in 2020 is dat geslonken tot 8 nieuwe huurders. Vander Sande VanOpstal verwacht dat bedrijven hun verhuisbeslissing uitstellen in de hoop op lagere huren in de toekomst. De verwachting is dat de vraag naar kantoren na de vaccinatieperiode weer zal aantrekken.