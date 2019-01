‘Vormfout’: advocaat Moszkowicz wil nietigverklaring zitting rond dood Kaan Safranti

Moszkowicz betoogde tijdens de voorbereidende zitting vrijdagmiddag in Breda dat daarmee de voorlopige hechtenis van zijn cliënt onrechtmatig is en hij dus onmiddellijk in vrijheid moet worden gesteld. Los daarvan zou deze verdachte zich aan de feitelijke uitvoering van de ripdeal hebben onttrokken.

De rechtbank is momenteel in beraad over dit uitzonderlijke verzoek van de advocaat.

Baretta

Pieter Baan Centrum

Kalashnikov

De hoofdverdachte heeft inmiddels verklaard dat na de fatale ripdeal een Beretta pistool uit de vluchtauto is gegooid langs de A58. Dat wapen is inderdaad in november in de berm gevonden en wordt door het NFI onderzocht. In mei vorig jaar werd naast de snelweg bij Gilze al de kalashnikov aangetroffen. Het OM onderzoekt nog of ook door het glas van de voordeur van het appartement van Safranti is geschoten. Ook wordt de huur van de vluchtauto, een Mercedes met Duits kenteken, nog nader uitgeplozen.