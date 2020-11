Vorig jaar in Breda twee keer zoveel appers en bellers in verkeer

KaartBREDA - Breda komt met een verdubbeling van het aantal boetes voor bellen en appen in het verkeer flink boven het landelijk gemiddelde uit. Een stijging van ruim honderd procent brengt het aantal bekeuringen in 2019 op 2.588. Een jaar eerder waren dat er 1.241.

In het hele land is het aantal boetes voor telefoongebruik met ongeveer de helft gestegen. In totaal werd er in 2019 ruim 120 duizend keer bekeurd. Dat was in 2018 ruim 80.000 keer. In Brabant was die stijging ten opzichte van een jaar eerder ruim 77 procent, van ruim 11.000 in 2018 naar ruim 20.000 vorig jaar.

Brabantse steden

In Den Bosch is het nog veel erger. Daar zijn vorig jaar ruim tweehonderd procent meer boetes uitgeschreven voor bellen en appen in het verkeer dan in 2018. Het gaat om 1450 boetes tegenover 469 een jaar eerder.

In Eindhoven steeg het aantal boetes vorig jaar met tachtig procent, ook nog ruim boven het landelijk gemiddelde. 2.328 keer werden appers en bellers achter het stuur beboet. Een jaar eerder waren dat er 1.290.

Tilburg schreef vorig jaar 2.045 boetes uit tegenover 1.534 in 2018 ( stijging van ruim 33 procent). In Helmond lag het aantal boetes een stuk lager; 726 boetes vorig jaar tegenover 249 in 2018. De stijging is daarentegen wel sterk, ruim 190 procent.

Camera's en touringcars ingezet

Dat er zoveel meer boetes zijn uitgeschreven komt omdat telefoongebruik op de fiets sinds vorig jaar juli strafbaar is. Sinds deze week zet de politie slimme camera’s in om appende bestuurders te betrappen. Eerder werden hiervoor al touringcars ingezet. De boete voor appers en bellers in de auto is 240 euro. Fietsers betalen 95 euro.

Bekijk de cijfers in de vijf Brabantse steden

Benieuwd naar de cijfers in het hele land en in jouw gemeente? In onderstaande tabel kun je zoeken.

