Voorzitter Ombudscommissie Breda: ‘We zijn niet van de Consumentenbond’

Automobi­list die tegen boom reed langs A58 bij Hoeven en later overleed is 29-jarige man uit Breda

9:44 HOEVEN - De man die zaterdagavond tegen een boom reed langs de A58 bij Hoeven en later overleed aan zijn verwondingen, is een 29-jarige Bredanaar. Dat meldt de politie. Wat de oorzaak van de botsing is, is nog niet bekend.