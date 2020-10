Voorzitter Atletiekvereniging DJA woest op Zundertse politiek: ‘We gaan er met gestrekt been in’

ZUNDERT - Voorzitter van atletiekvereniging DJA Wesley van Steen is woest door het besluit dat afgelopen dinsdag werd genomen in de gemeenteraad. De renovatie van de atletiekbaan van DJA wordt uitgesteld. “We gaan er met gestrekt been in.”

Het was voor meerdere partijen een onaangename verrassing in de Zundertse gemeenteraad, afgelopen dinsdag: coalitiepartijen VVD en Dorpsbelangen haalden, ondersteund door Ondernemend Platteland, de behandeling van de atletiekbaan via een amendement van de agenda. Onbegrijpelijk, reageerde een zichtbaar boze wethouder Twan Zopfi in de vergadering. Dat gevoel heeft hij een paar dagen later nog steeds: "We hebben de afspraak in de coalitie om elkaar niet te verrassen. Ik had een debat over de kwestie verwacht, maar niet dat het van de agenda zou gaan. Ik had het fijn gevonden als ik dit van tevoren had geweten. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd."

De kwestie komt zeker terug, want het besluit heeft voor atletiekvereniging DJA verstrekkende gevolgen. Voorzitter Wesley van Steen begint het gesprek donderdag gelaten, maar op het einde blijkt hij woest op de politiek: "We gaan er met gestrekt been in." De vervanging van de atletiekbaan moet voor oktober 2021, tot dan is hij goedgekeurd door de Atletiekunie en NOC-NSF. Dat fiat wordt zeker niet verlengd, de baan is echt op. "Dus zitten we straks met een afgekeurde baan, waarvan we de veiligheid niet kunnen garanderen." Zopfi is daarover duidelijk: "Op een afgekeurde baan laten wij als gemeente niet sporten. Ik moet ook nog uizoeken hoe het zit met aansprakelijkheid, mocht er dan iets gebeuren.”

Van Steen voorziet een leegloop van zijn club als de baan niet wordt vervangen. Ook de vele scholen die van de baan gebruik maken, zoeken hun heil dan ergens anders. "Dan is het het einde van DJA. Ik kan het naar ouders niet verkopen dat ik de veiligheid niet kan garanderen. Die halen hun kinderen van de club. Als vader snap ik dat ook." Hij kondigt aan dat hij niet lijdzaam toe gaat zien wat het verdere verloop is: "Ik weet nog niet hoe, maar we gaan er met gestrekt been in. DJA wordt zo ook anders behandeld dan andere clubs. En het gaat hier om onderhoud, niet om iets nieuws. De gemeente is eigenaar van de baan, wij huren hem. Als eigenaar draag je zorg voor het onderhoud, punt. Hulde voor de mensen gemeente, die doen goed werk. Maar met die politieke partijen hebben we echt ruzie nu."