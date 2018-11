Voorzitter Amphia hecht weinig waarde aan lage positie Ziekenhuis Top 100: ‘Denken in lijstjes is achterhaald’

BREDA - Voorzitter van de raad van bestuur Olof Suttorp hecht niet veel waarde aan de lage score die het Amphia ziekenhuis onlangs kreeg van het AD. Dit liet hij weten na afloop van het praatprogramma Spraakvermaak in café Ons Thuis. Het Amphia behaalde in de Ziekenhuis Top 100 van de krant slechts een 23ste plaats in een categorie met 26 andere ziekenhuizen.

,,We zijn er niet mee bezig, omdat we op een andere manier de kwaliteit in de gaten houden", laat Suttorp onomwonden weten. De ziekenhuisbaas kijkt hierbij vooral naar het oordeel van de Joint Commission International. Dit accreditatiebureau test ziekenhuizen wereldwijd elke drie jaar op zorg en gaf het Amphia vorig jaar juli nog een keurmerk. ,,Wij vinden dat denken in lijstjes ook wat achterhaald. Het geeft wel een indicatie van waar wij nu al aan werken.”

Complicaties

Dat het Amphia onder meer slechter scoort op het gebied van opnameduur en complicaties op de afdeling cardiologie zegt volgens Suttorp ook weinig over de kwaliteit. ,,We hebben een gespecialiseerd hartcentrum waar ingewikkelde operaties plaatsvinden." Hij wijst erop dat het Amphia een topklinisch opleidingsziekenhuis is dat vooroploopt in de ontwikkeling en inzet van nieuwe behandelmethodes. Ook heeft het ziekenhuis een eigen researchafdeling voor wetenschappelijk onderzoek en neemt het regelmatig deel aan landelijke innovatieprogramma's.

Faillissement uitgesloten

Eerder tijdens de talkshow beloofde Suttorp ook dat de Amphia-locatie in Oosterhout niet gesloten zal worden. Wel is het mogelijk dat het terrein van het ziekenhuis rond 2022 gedeeltelijk verkocht wordt. ,,Het terrein is gigantisch groot en daar kunnen we veel meer leuke dingen mee doen.”

Volledig scherm breda-foto : ron magielsede stand van de nieuwbouw van het amphia. Pix4Profs-Ron Magielse © Pix4Profs-Ron Magielse Suttorp heeft hierbij vooral een herontwikkeling voor ogen waarbij verschillende disciplines, zoals bijvoorbeeld huisartsenzorg en gespecialiseerde behandelingen, meer met elkaar verweven worden.