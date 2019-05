Voortvluchtige bestuurder ernstig ongeval Breda aangehouden: 27-jarige Bredanaar meldt zich bij politie

videoBREDA - De voortvluchtige automobilist die vorige week in Breda doorreed na het ernstige ongeluk waarbij een bejaarde vrouw zwaar gewond raakte, heeft zich woensdagavond gemeld bij de politie. Het gaat om een 27-jarige man uit Breda. Hij is aangehouden en zal later op de avond worden verhoord.

Dat bevestigt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. Hij benadrukt dat de politie de verdachte door tips al op het spoor was gekomen.

Advocaat Menno Buntsma zegt dat hij woensdagmiddag is gebeld door de moeder van de verdachte dat haar zoon zich wilde melden. ,,Hij is er kapot van, heeft dagenlang niet geslapen en heeft zijn familie pas woensdag verteld wat er is gebeurd”, zegt Buntsma.

Auto geleend

Aan zijn raadsman heeft de man laten weten dat hij in een Seat reed. Hij had die wagen geleend van iemand die het voertuig weer van een ander had geleend. ,,Hij had niet gedronken of drugs gebruikt en hij heeft een rijbewijs”, aldus de advocaat.

Paniekaanval

Waarom zijn cliënt na het zware ongeval is doorgereden en geen hulp heeft geboden, is een van de belangrijkste vragen die in verhoor aan de orde zullen komen. ,,Hij is gestopt, maar heeft een acute paniekaanval gekregen toen hij zag wat er was gebeurd”, is wat de raadsman er vooralsnog over kan zeggen.

Verbrijzeld

De 79-jarige moeder van Anette van Uytrecht werd vorige week zondag op de Hamdijk aangereden door een auto toen ze daar met haar rollator overstak. Ze werd met onder meer verbrijzelde heupen en een gebroken oogkas opgenomen in een gespecialiseerd ziekenhuis in Rotterdam.

Foto

De zaak heeft landelijk flinke aandacht gekregen. Eerder werden op televisie en via sociale media al aangrijpende beelden van het ongeluk getoond. De politie kreeg tientallen tips binnen na de uitzendingen, onder meer over het betrokken voertuig. Ook werden er namen genoemd.

Auto

Bij Opsporing Verzocht toonde de politie dinsdagavond een compositiefoto van de bestuurder, op basis van aanwijzingen van een getuige die de man kort na het ongeluk had gezien. Woensdagmorgen werd de betrokken Seat al in beslag genomen.